Shakira podría tener otro bebé este 2023 y vendría con un hombre nuevo en su vida

Shakira es noticia en todos el mundo, ya que, a pesar de que su nombre ha sonado por cuestiones privadas y de separación, ahora la están llevando a tener una de los picos más importantes de su carrera musical, por no decir el más. Ahora que las cosas están saliendo bien profesionalmente y que su separación ya se hizo efectiva, parece que Shakira podría estar fijándose y retomando su vida sentimental y familiar.

Sin duda, muchos hombres debe tener detrás Shakira, pues es una de las mujeres más exitosas de todas, además de hermosas y con una personalidad muy dulce, como buena colombiana. A pesar de que ha habido muchos rumores sobre posibles amoríos nuevos de la cantante, nada se ha confirmado, incluso cuando la involucraron con el propio Henry Cavil.

Shakira podría tener otro bebé y por vientre alquilado

Ahora, luego de su nuevo éxito de Shakira con Karol G, una vidente muy conocida en Latinoamérica llamada Mohni Vidente, quien aseguró que la cantante estaría pensando en tener otro hijo, pero por vientre alquilado. Pero no fue todo, de hecho, aseguró que iniciando este 2023, ella estaría anunciado un nuevo amor, “va a estar hablando de tener pareja nueva en el mes de mayo o junio”.

Por ahora, no se sabe si será verdad o no, pero de seguro, Shakira no durará toda la vida soltera pues aún sigue siendo muy joven para aumentar los integrantes de su familia, pues sus ingresos son tan altos que podría mantener a muchos hijos más.

Por ahora, se tendrá que esperar para ver qué pasa con su nueva vida en Estados Unidos.