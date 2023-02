Daniella Donado reveló que quiso tirarse del balcón cuando tuvo a su hijo

Daniella Donado no tuvo un embarazo fácil. Ha pasado por tres procesos diferentes, pero, como se sabe, cada uno es totalmente diferente al otro. Según lo que han revelado la mayoría de mujeres que han sido madres, traer un ser al mundo, es lo más especial, pero existe algo llamado ‘depresión postparto’, que, debido al desbalance hormonal, llegan a la mente ideas destructivas tanto para la vida de la mujer, como del bebé.

El tercer embarazo de Daniella llegó por sorpresa. Ella está casada desde hace años con Virgilio Torres Vengoechea, quien ha robado su corazón y que la ha acompañado por más de cinco años, además de ser el papá de sus dos hijos.

Daniella Donado pensó en suicidarse por depresión postparto

Sin embargo, luego de tener a su tercer bebé, Daniella confesó que su embarazo más complicado fue el segundo, pues quiso seguir las indicaciones en donde se dice que una mujer no podía salir de la casa hasta que se cumplieran los 40 días, lo que le generó depresión. Llegó al punto en el que tuvo que ponerle mayas a su balcón, pues en su cabeza estaba rondando un idea: qué se sentirá botarse de ahí.

Ahora, teniendo en cuenta dicha experiencia, la actriz reveló que quería que todo fuera completamente diferente, por ende, este tercer embarazo lo llevó con toda la calma, dándose el espacio y tiempo para recuperar su salud mental y su estado físico, por ende, decidió salir cuando lo sintiera necesario, teniendo al lado a su familia.

“Tenía mucho miedo de este postparto porque no me gustó para nada cómo me sentí en el embarazo pasado. Mi ginecóloga lo primero que me dijo fue que saliera cuando lo sintiera necesario. Creo que a eso se debe que este proceso ha sido tan diferente y tan bacon”, reveló Daniella.