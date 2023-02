Esperanza Gómez reveló por qué su papá le dejó de hablar un año por una simple foto

Esperanza Gómez es una de las mujeres más exitosas en el mundo del entretenimiento de adultos en internet, es decir, la industria de la pornografía. Sin duda, una de las cosas que más le preguntan a los actores que se dedican a esto, es cómo reacciona la familia, pues no es normal que acepten de primera mano dicho trabajo.

Esperanza Gómez reveló que cuando inició su carrera, le costaba demasiado, sobre todo porque era muy tímida y le costaba grabar con tantas personas detrás.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘Los40′, la actriz reveló que cuando inició su carrera, las cosas en su casa no fueron nada fácil. Cuando era más pequeña y antes de aparecer haciendo escenas de sexo, Esperanza quedó elegida como una de alas Chicas Águilas, por lo cual, tenía que posar solamente en ropa interior.

Pero lo que para ella era una simple foto, para su papá fue mucho más, “él me dejó de hablar un año, cuando cuando quedé como Chica Águila y por salir en vestido de baño en el canal RCN. Yo dije ‘si me dejó de hablar por salir en vestido de baño, no me imagino lo que va a pasar cuando le diga que voy a salir en pelota en una revista”, terminó por revelar.

Su papá murió y a pesar de tener comentarios tan encontrados por su trabajo, confesó que siempre tuvieron una buena relación.

A pesar de que gracias al pasar de los años, la actuación en la industria del porno ha mejorado en cuanto a percepción, algunos siguen pensando que no es moral.