Juan Diego Alvira se puso sentimental y compartió foto que le recordó el pasado

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más comentados en redes sociales, debido al trabajo que ha hecho en la televisión colombiana y sus comentarios al aire que han resultado de fácil de recordar para algunos espectadores. Ahora, el presentador que salió de Noticias Caracol, compartió una foto en redes sociales recordando su pasado y así reaccionaron en redes sociales.

Sin duda, Juan Diego ha marcado un antes y un después para los periodistas colombianos, pues ha pasado a ser una figura famosa y relevante en redes sociales, teniendo en cuenta que constantemente se vuelve tendencia en las redes sociales.

Juan Diego Alvira compartió foto recordando su pasado

Ahora, todo se trató de una foto que él compartió en sus redes sociales, en donde estaba recordando una de las épocas más bonitas y especiales que tiene el ser humano. Juan Diego aparecía al lado de otras personas que, al parecer, también habían estudiado con él en la universidad.

“Con amigos de la U”, publicó Juan Diego sentado en unas escaleras con varias personas. Sin duda, para muchos usuarios la mejor época de la vida es la de la Universidad, en donde se amplía el conocimiento, pero también se conocen a los grandes amigos que generalmente son para toda la vida.

Ahora más que nunca usuarios aseguran que necesita tomar buenas decisiones, pues parece que estar en Revista Semana no lo fue, no solo porque su cara ya no es vista a diario en televisión, sino también porque la reputación di dicho medio ha sido puesto en duda por varios, quienes consideran que no son objetivos y tampoco están bajo el mando correcto.