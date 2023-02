Periodista de ‘Lo Sé Todo’ es fuertemente criticada por decirle “gordo” a Pipe Bueno en su cara

El programa de ‘Lo Sé Todo’ se ha caracterizado por estar presentes en muchos eventos, tener entrevistas y mucha cercanía con los famosos colombianos y extranjeros. Sin embargo, parece que se han equivocado con una entrevista que le hicieron a Pipe Bueno, pues algunos aseguraron que la periodista que estuvo con él fue hasta grosera.

No es la primera vez que el programa es criticado por hablar o decir cosas de una manera grosera o no adecuada. Pero, parece que nunca había pasado algo al frente de un famoso y los espectadores se encuentran un poco indignados por lo que pasó con Pipe Bueno, sobre todo porque él se ha caracterizado por ser muy querido con la prensa.

Periodista llamó “gordo” a Pipe Bueno en entrevista

En medio de la conversación en donde habló de su carrera, la presentadora le dijo “esas canas son de viejo”, a lo que él contestó que eran heredadas por parte de su abuelo, así que probablemente dentro de poco llevará el cabello todo blanco.

Pero eso no fue lo más grave, de hecho, otro comentario sobre su cuerpo, pues la reportera le dijo “estás un poco como subido de peso”, a lo que él con su cara demostró que no fue el comentario más acertado, empezando porque no se debe opinar sobre el cuerpo de nadie.

El cantante le respondió que sí, porque llegaba de vacaciones de diciembre, más su cumpleaños que acababa de pasar, por lo tanto, hasta ahora se pondría a trabajar en él.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, “qué horrible reportera”, “malo si están flacos, peor si están gordos. Difícil tener contento a todo el mundo”, “la gente se pasa”, “qué gente tan metida, más metidos que los pelos de la nariz, por no decir otra cosa”