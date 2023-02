¿Bebé a bordo? Jessi Uribe causó dudas con peculiar respuesta sobre su futuro con Paola Jara

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país. El bumangués se dio a conocer luego de su paso por el reality ‘A otro nivel’, donde logró impactar con su talento, desde allí su crecimiento fue inminente en este género contando con conciertos tanto a nivel nacional como internacional. Sin dejar de lado, su unión hace pocos meses con la también artista Paola Jara.

La pareja se ha dejado ver más enamorada que nunca e incluso el pasado 14 de febrero estuvieron compartiendo en reconocido restaurante dejando ver que a pesar de sus apretadas agendas sacan tiempo para compartir aquellos momentos especiales, sin dejar de lado, los detalles que cada uno tuvo con el otro. Días más tarde cada uno volvió a sus respectivos conciertos en donde Uribe se tomó el tiempo para interactuar con sus fans.

Varios de sus seguidores no aprovecharon para preguntar por su relación con Paola y también, los días en los que tendría sus próximos shows esperando que Jessi llegue a sus ciudades. Sin embargo, una de las que más se destacó en medio de esta dinámica fue: ¿Paola Jara está embarazada? Ante el interrogante el cantante no dudó en sonreír al respecto y se limitó a indicar: “Ojalá, ojalá”.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, en donde piden una respuesta realmente frente al tema, pues varios rumores estarían llegando a las respectivas redes sociales de la reconocida pareja.

Cabe resaltar que Jara en varias oportunidades ha indicado que Jessi si desea que tengan un hijo, siendo su más grande anhelo, a pesar de que él ya cuenta con cuatro de su pasada relación con Sandra Barrios. Pero, se encuentra atravesando otra etapa de su vida, con Paola y que mejor forma que ver su amor que con su primer hijo juntos.

Por su parte, Paola no ha estado muy emocionada en el tema, por el contrario, dejó claro que su carrera es su mayor prioridad, pues esta es su más grande pasión y no ha sido fácil poder darse a conocer, aunque no descarta la posibilidad de tener hijos en algún momento, fueron sus declaraciones hace unos cuantos meses.