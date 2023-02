Jessi Uribe asegura que pronto saldrá empelotado en sus redes

Tal parece que al cantante Jessi Uribe le gusta mostrar un poco de más en su red social Instagram, pues vale nada más un paseo por todo su feed para toparse no solo con lo que son los recuerdos de sus presentaciones y las cosas que ocurren en ellos, sino con otras cosas.

Y es que en los tiempos en los que el intérprete de ‘Mi Debilidad’ está libre se pone un tanto juguetón con la cámara de su teléfono y se toma algunas fotografías que aparentemente no le molestan a su esposa Paola Jara, ya que no se le ha visto ningún reclamo público, en las que sale casi como Dios lo trajo al mundo.

En una de sus más recientes publicaciones lo ha hecho de nuevo, y se mostró desde una habitación en ropa interior mostrando lo que es su criticado nuevo color de cabello, y otros detalles que no pasaron desapercibidos por su comunidad digital.

“Es verdad, que canta bien, pero tampoco para que salga en calzoncillos, un día de estos sale empeloto”, escribió una de las seguidoras, y para sorpresa obtuvo una respuesta del cantante que dejó a todos con la boca abierta “llegará el momento 😂 😂 😂”.

Hubo otros quienes criticaron que varias de sus publicaciones sean con poca ropa y aseveran que lo hace para llamar la atención ya que según ellos con su música no lo logra. “Cómo sea tiene que hacer show 🤡 🤡 🤡 🤡 para que lo vean como ya no suena como antes 🤪 🤪 🤪 😂 😂 😂 😂”, “Ya no saben que más hacer para buscar atención, que boleta de tipo”.