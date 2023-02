El papá de Breiner, en ‘La Descarga’, lo llamó y le dio una noticia que lo dejó frío

Una de las cosas más difíciles de ‘La Descarga’, es el hecho de que los participantes no tienen contacto con su familia ni con el mundo exterior, lo que genera que los participantes adentro entren en crisis, extrañen o hasta les dé depresión por no tener a sus personas y su familia cerca. Ahora que tienen la oportunidad de hacer videollamadas con su familia si llegan a quedar como los elegidos.

Breiner se puso a llorar con la videollamada de su papá

En medio de toda la tensión que se vive a diario en dicha casa, los participantes se han cogido tanto cariño, que ahora se consideran casi familia, por eso, cada logro de alguno, es casi el logro de todos los presentes, pues no se han perdido, hasta el momento, ninguna llamada de sus compañeros.

Breiner tuvo la oportunidad de llamar a su papá y desde el primer momento se puso a llorar y le pidió perdón por todos los errores que ha cometido con él. Su padre, de la manera más tranquila, le dio todo el ánimo suficiente y él se sintió en confianza para poder presentarle a Keyla, su novia.

Sin embargo, y a pesar del momento tan feliz, su papá tuvo que darle una noticia que lo dejaría con la boca abierta, pues su papá le dijo que sus dos hermanas estaban embarazadas, por ende, probablemente cuando saliera de la casa tendría dos sobrinos en casa.

Lo que más le generó dudas, es que no conocía a los papás, lo que terminó haciéndolo reír. Obviamente, las conversaciones con la familia siempre animarán a los participantes y Breiner aseguró que se fue recargando y le pidió a Dios que le que diera muchos años más de vida a su padre, “perdí a mi mamá en un momento muy importante, ahora le pido a Dios que me quite la voz, pero que no me quite tu vida, viejo”