“Parece chimoltrufia”: Iván Lalinde criticó el ‘look’ de Karol G y sus colegas no dudaron en responderle

‘Día a Día’ es uno de los programas del canal Caracol más reconocidos debido al tiempo que lleva al aire, siendo un icono para muchos colombianos. Aunque al parecer, no estaría pasando por el mejor momento en cuanto a sus niveles de ausencia, los televidentes siguen aplaudiendo la presencia de personajes como Iván Lalinde y de Carolina Cruz, quienes son destacadas figuras del mundo del entretenimiento.

El ‘boon’ en Colombia en las últimas horas ha sido la más reciente canción de Karol G y Shakira, ‘TQG’. Como era de esperarse los comentarios de los presentadores al inicio del programa fueron los que más llamaron la atención. Si bien, aplaudieron esta nueva canción también se preguntaron si este sería el último tema de ‘tusa’ de la barranquillera y daría paso a nuevos temas que busquen entretener a sus seguidores y logren ser un éxito.

Le puede gustar: “La analogía de una farsa”: Shakira y Karol G inspiradas en ‘The Truman Show’ se llevaron varios halagos

Sin embargo, quien sorprendió con sus declaraciones fue Iván Lalinde quien aseguró que no estaba de acuerdo con el ‘look’ de Karol G. El presentador indicó: “Parece una chimoltrufia (…) Pero, sale toda despelucada y eso”. Ante sus declaraciones el resto de sus compañeros no estuvieron de acuerdo con sus palabras, José Miel por su parte indicó que estaba encantado no solo con la canción sino que también con los trajes de cada una de las artistas, sobre todo por la paisa quien tiene toda su admiración y cariño.

Asimismo, Juan Diego Vanegas también dio su opinión al respecto agregando que para él, ambas lucían muy sexys. En medio de la situación Lalinde aseguró: “Ay, para los gustos los colores (…) Yo sé que me van a acribillar”, teniendo en cuenta el sinfín de seguidores de Karol G quienes saldrían en su defensa debido a los comentarios realizados sobre su cabello.

También puede leer: ¿De fan a pareja? Novia de Egan Bernal reveló cómo inició su peculiar historia de amor con el ciclista

Pero todo no todo resultó ser negativo por parte de Lalinde, pues mientras José Miel baila el nuevo tema en medio del set él también aprovechó para dar un par de pasos. Además, no dudó en resaltar que esta canción sería todo un éxito, sin dejar de lado, la millonada que estaría recibiendo Shakira con cada una de sus canciones en las cuales ha enviado fuertes dardos en contra de su expareja, Gerard Piqué.