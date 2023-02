Edward Porras contó tenebrosa situación que marcó su primer día de trabajo y dejó fría a Catalina Gómez

‘Día a Día’ es un reconocido programa de entretenimiento que busca invitar a varias importantes figuras con el fin de que relaten no solo los próximos proyectos que buscan llevar a cabo. También, aquellos momentos de su vida que los ha afectado y llenado de emoción en varias ocasiones, creando así una curiosidad entre los televidentes quienes ven en este espacio una forma de conocer más allá a destacados personajes.

En esta oportunidad quien llegó a ser parte del programa de este 22 febrero fue Edward Porras, mejor conocido como ‘El ojo de la noche’ del noticiero de Caracol. El periodista inició su relato indicando que no ha sido fácil llevar a cabo esta labor, sin embargo, anda feliz por poder vivir cada día una nueva experiencia e incluso ser apoyo para muchas personas que desean denunciar algunos hechos.

La pregunta que más resaltó en medio de la entrevista fue: ¿Cuál ha sido el momento qué más lo marco desde su labor? Ante el hecho Porras aseguró que fue uno en especial y que precisamente se dio en su primer día de trabajo, pues enfatizó que al llegar su rol no fue como ‘Ojo de la noche’ sino que se dio por los nuevos proyectos que se venían materializando.

Asimismo, Edward aseguró que este se dio al ver en su primera noche el fallecimiento de una mujer: “La persona fallecida estaba en contra del vidrio de él, cuando yo retiré la cortina ustedes se imaginarán (…) Eso fue muy fuerte me dejó marcado”. El periodista indicó que son muchas cosas que la gente no ve, pues noche tras noche nadie se imagina la adrenalina a la que se está expuesto no solo él sino también, todo su equipo.

Otras de las tenebrosas experiencias fue la aparición de una muñeca en la vía, Edward aseguró que no se atrevió a ir por ella así que uno de sus otros compañeros se dirigió al sitio. Pues, ellos esperaban que esta se moviera o tuviera un comportamiento extraño. Aunque no sucedió nada optaron por dejarla allí y evitarse problemas. Porras hizo reír a los presentadores, pues indicó que para más historias tenebrosas no se perdieran ‘El ojo de la noche’.

A pesar de esta innecesaria experiencia, Porras dejó claro que esto ha funcionado como un impulso para poder seguir adelante con su labor, ya que a se presentan casos completamente distintos. Porras destacó cuando tuvo que cubrir el caso de Juliana Samboní y otros hechos que causaron gracia entre los presentadores como cuando intentó en varias ocasiones despertar a un policía para hablar con él.