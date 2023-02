Así se vivió la noche más conmovedora de ‘La Descarga’, por una videollamada

‘La Descarga’ y el campamento musical ha sido un reto completo para todas las personas que están dentro de la casa, pues el hecho de tener que alejarse de su familia para estar en un reality no es nada fácil. Gracias al buen desempeño de uno de ellos, la casa tuvo una de las noches más nostálgicas de todas.

En el capítulo del 23 de febrero, los participantes tuvieron un encuentro muy especial con el exterior. Los competidores de Marbelle se presentaron y la dieron toda para poder ser los ganadores. José Miel, Keyla, Leonela, Melvin y Dareska la dieron toda en el escenario y a pesar del derroche de talento, solamente Melvin fue el elegido.

Melvin habló con su familia y conmovió a todos sus compañeros

Gracias a eso, tuvo la oportunidad de acceder a una videollamada con su familia. Marbelle la llamó en la sala con la pantalla gigante, le dijo que necesitaba que le diera todas las palabras de aliento para que se motivara y así fue.

La mujer se conectó con su pequeña hija y Melvin fue llamado. A pesar de que era una conversación familiar, sus compañeros no pudieron evitar estar presentes, o que les generó mucha emoción y tristeza al ver a con tanta emoción a la pareja de Melvin.

“Quiero pedirte perdón por todas mis embarradas, perdón por fallarte, gracias por ser parte de la mitad de mi vida, por ser la mejor mama del mundo, está valiendo la pena el esfuerzo, me estás inyectado de una forma que no te imaginas y todas las noches te abrazo, no sé si lo sientes. Te amo mucho, te amo desde el alma y desde el corazón” afirmó Melvin.

Mientras tanto, sus compañeros lloraban detrás de él, sobre todo porque no tuvieron la posibilidad de hablar con su familia, cosa que no han podido hacer desde hace varios meses que han estado encerrados, convirtiéndose en una de las noches más nostálgicas vividas en dicha casa.