Cristina Hurtado reveló cuál fue su secreto para volver a su figura luego de tres hijos

Cristina Hurtado lleva siendo una de las presentadoras más bellas desde hace varios años, cuando apareció por primera vez en la cada estudio, cuando conoció a Jossé Narváez. Ahora que tiene a su familia completa y luego de tantos años, sigue siendo una de las más bellas. Ahora, a través de sus historias, decidió revelar cuál era su secreto para mantener el cuerpo que tiene.

Cristina Hurtado confesó que hizo para bajar de peso luego de su tercer hijo

Sin duda, el cuerpo de una mujer cambia mucho cuando se encuentra en proceso de gestación y muchas veces lleva meses y hasta años volver a recuperar la figura que se tenía antes. Muchas mujeres se sienten presionadas a volver a su cuerpo, pero la verdad es que no existe una fórmula exacta para que una mujer pueda bajar rápidamente de peso, según lo afirmó la misma Cristina:

“Mija, ejercicio y alimentación, ahí no hay nada más que hacer. Yo les puedo decir, no fue fácil para mí, volver a mi peso, después de un tercer hijo. No es lo mismo tener ese proceso de embarazo con el primero que con el tercero, entonces, esto no fue fácil, realmente me costó mucho esfuerzo y tiempo y así lo logré” dijo la presentadora.

Ahora, reveló cómo fue exactamente su proceso, “yo empecé en la casa, me acuerdo que Mateo haciendo siesta y yo cardio, encontré unos ‘súper hit’ buenísimos de 20 minutos y después fui avanzando, le puse peso ahora ya voy al gimnasio”

Algunos creyeron que se trataba de operaciones estéticas, pero aseguró que cuando se acaba de tener un hijo las mujeres no pueden realizarse procedimientos de este estilo, por ende, solamente podía manejar todo con alimentación.