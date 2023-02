Así se defendió Valentina Martínez, la exreina acusada de robo, frente a su caso

En redes sociales viene circulando un interesante video que dejó muy mal parada a la exreina de Blancos y Negros del 2020, pues pareciera que la mujer está robando una billetera de alguien más. A pesar de que para la Fiscalía es evidente el caso, Valentina Martínez se defendió en sus redes sociales con un video.

Valentina Martínez se defendió sobre acusaciones de robo

El comunicado de la fiscalía decía, “Valentina Martínez Cortés, exreina del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Nariño) en 2020 y estudiante de décimo semestre de Derecho. De acuerdo con el proceso, en las imágenes quedó registrado como Valentina Martínez se apoderó de la billetera que contenía la cédula, tarjetas, débito y crédito, dinero en efectivo y demás documentos personales del denunciante”. Dichas acciones habrían sido el 31 de octubre del 2022.

Ahora que todo se ha vuelto muy viral, la exreina decidió dar una explicación a través de un video:

“En vista de lo que está circulando en redes sociales, me vi en la necesidad de hacer este video con el fin de aclarar que lo que se está diciendo no corresponde a la realidad. Le agradezco a todas las personas que, en lugar de comentar y dañarme sin saber, me han dado sus mensajes de apoyo”, afirmó Valentina.

Sin embargo, la Fiscalía alega que no se trató de ningún mal entendido, sobre todo porque está claro que realizó transacciones menores a 100 mil pesos para evitar que le pidieran la clave de la tarjeta. Por ahora habrá que esperar a ver como se desenvuelve el caso, pero parece que las opciones están bastante reducidas para Valentina.