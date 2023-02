Keyla, de ‘La Descarga’, fue atacada con un lápiz y por poco la dejan sorda

Keyla ha generado muchas emociones encontradas en los espectadores por la triste historia que reveló estando en ‘La Descarga’. Una de las cosas más bonitas que tiene el campamento musical, es que los participantes suelen conectarse tanto entre ellos, que tienen la confianza necesaria para abrir su corazón y contar hasta traumas vividos en la infancia. Fue el caso de una de las más pequeñas de la casa, cuando reveló que una mujer la atacó con un lápiz.

Lea también: Acusan a presentadora de ‘Lo Sé Todo’ por mentir en pleno programa en vivo

Keyla, de ‘La Descarga’ confesó que sufrió mucho de bullying en el colegio

Una de las cosas por las que muchos niños en la actualidad están sufriendo, es por el bullying que suele estar muy presente en los colegios. Fue precisamente lo que contó Keyla en el campamento musical:

“Llegó una chica y me sacó de la fila de la tienda del colegio, yo me hice atrás. Las amigas de ella llegaron y empezaron a fritar ‘pelo de trapero’ y ríanse, yo callada con los audífonos. Entonces, la que me empujo, me cogió del cabello en la mitad de la cancha y llegaron las otras y una de ellas me dañaba el uniforme, me daban puños, estaban grabando, riéndose”, empezó diciendo Keyla.

Lea también: “Uy Marbelle”: la cantante encendió a Carlos Calero con un baile en ‘La Descarga’

“Cuando una de ellas saca un lápiz y me empezó a dar en el oído. Cuando paso, me arrodillé y me puse a llorar y le pedía ‘mi oído no’, yo lo único que pensaba era en mi voz. Cogieron a las 4 y las subieron a coordinación y a mí me dejaron sola y yo tenía el buso lleno de sangre”

Obviamente, la historia causó un gran impacto en todos, sobre todo porque, según relató, a las niñas no las expulsaron, pero su mamá si tuvo que sacarla.