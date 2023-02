Participante de ‘La Descarga’ lloró al confesar que sus papás lo dejaron desnutrir

Marbelle ha generado emociones encontradas siendo jurado en el reality, pues muchos colombianos tenían serias dudas de ella, sobre todo por lo que había ocurrido con la vicepresidenta de Colombia. Sin embargo, ha sorprendido a algunos con la dulzura con la que trata a los propios participantes de su equipo.

En el capítulo del 22 de febrero, la cantante sorprendió gratamente a todos los espectadores cuando llegó al escenario con un vestido bastante corto y cantando al lado de Keyla una canción de Karol G. Pero lo que conmovió el corazón de muchos, fue cuando les mostró varias fotos de cuando eran pequeños a los cantantes del campamento musical.

José Miel, de ‘La Descarga’, no pudo evitar llorar al ver una foto de su infancia

José Miel se mostró bastante conmovido al ver su foto cuando era pequeño, pues confesó que no conoce a sus padres biológicos:

“En esa foto me habían recogido hace tres meses. Cuando me encontraron, me encontraron muy malas condiciones, desnutrido, con la cola quemada, porque mis papás biológicos no tenían plata para cambiarme” mientras lloraba desconsolado.

Marbelle utilizó eso como motivación para que el cantante encuentre la fuerza y motivos para agradecer en donde está y el proceso que ha tenido, pues es uno de los participantes más fuertes dentro de la competencia, no solamente por su talento y su voz, sino por el performance que tiene en el escenario.

Sin duda alguna, el capítulo estuvo lleno de emociones, pues Keyla recordó cómo sufrió de bullying en el colegio y cómo trataron de lastimarle su oído con lápiz.

Una de las cosas bonitas y que llama la atención de los espectadores colombianos, es que el campamento musical sirve para que ellos se sientan tan en confianza que revelen cosas de su pasado y su intimidad.