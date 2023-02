Margarita Reyes de ‘La Isla De Los Famosos’ pide que paren los insultos en su contra

En las redes sociales los seguidores de ‘La Isla De Los Famosos’ no bajan de inhumana a la actriz Margarita Reyes por las actitudes que ha tenido en cada episodio y sus estrategias de líder.

Puede leer: ¿Quién saldrá de ‘La Isla De Los Famosos’? Estas son las intenciones de voto

Recientemente fue ampliamente criticada por dejar a la tribu Koi sin la opción de poder adquirir el anhelado arroz, pese a que tras la prueba cada tribu recibió por segunda vez suministros gratuitos entre los que se incluía este rubro alimenticio.

Pero ha sido uno de sus testimonios los que generaron la inquietud en el publico televidente tras lo que parece ser una decisión con respecto a esa comida recibida de no querer compartir con la recién llegada participante Tania Valencia.

“Solo nos dieron cinco. Ya nos somos cinco, somos seis, por qué no le dan el arroz de ella. O sea, ¿también nos toca darle nuestro arroz? Ella llega y toda la casa está perfecta, tiene cama, tiene techo, tiene fuego, come hamburguesa, no tiene arroz le damos el nuestro, o sea es como… ¡No es justo!” — Margarita Reyes

La petición de Margarita Reyes

La emisión del capitulo derivó en un sinfín de ataques ofensas, por lo que la actriz Margarita Reyes tuvo que recurrir a sus redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram, a aclarar lo sucedido y pidió que cesen los insultos en su contra.

“Oigan paren, paren los insultos, yo no estoy hablando de que no le voy a dar a Tania comida” — Margarita Reyes

Indicó que sus palabras corresponden únicamente en que la producción, al igual que con las otras tribus, no concedió el beneficio a los demás participantes nuevos. Precisó que solo va dirigido el cuestionamiento al juego mas que no que no se le otorgará comida a Tania Valencia.

“Es más hicimos una caja aparte donde compartíamos el arroz, compartíamos el bloqueador, las cosas para los zancudos. Todo era para todo el mundo, en ningún momento yo le hice el feo o le dije algo malo. Las entrevistas era para decir lo que uno pensaba y eso fue lo que yo hice. Y lo que muestran ahí es mínimo de la verdad”, finalizó Margarita Reyes.

Puede leer: Estos fueron los encontronazos tras la prueba más difícil que ha tenido ‘La Isla De Los Famosos’