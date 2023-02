¿Quién saldrá de ‘La Isla De Los Famosos’? Estas son las intenciones de voto

Por segunda vez la tribu Koi deberá verse las caras y emitir sus respectivos votos en el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ para escoger a quien se convertirá en el cuarto eliminado del programa.

El equipo conformado por el futbolista Wilder Medina, la atleta profesional Lina Real, el cantante Juan Palau, la creadora de contenido Valentina Taguado, el comediante Camilo Sánchez y la actriz Catherine Mira perdieron ante las tribus de Amazonas y Espartos en la anterior prueba.

Seguidamente cada uno de los miembros de Koi se tuvo que someter ante la prueba de individual en la que lucharían por colgarse el collar de inmunidad, denominado por los participantes como “el Blin Blin”. El primero en salir de la plataforma aérea ras cientos de intentos para salir nadando hacía el área para armar el rompecabeza fue Wilder Medina, y precisamente él fue quien logró quedarse con la inmunidad, pese a la lesión en su rodilla.

“Quiero estar tranquilo de que no me vayan a eliminar, pero mi decisión no cambia, si Camilo no la gana, yo voto por Camilo”

— Wilder Medina