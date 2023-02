Estos fueron los encontronazos tras la prueba más difícil que ha tenido ‘La Isla De Los Famosos’

Cuando algunas de las celebridades presentes en ‘La Isla De Los Famosos’ aseguran que no ha sido fácil el paso por el concurso muchos dudaron, pero con el más reciente capítulo quedó más que claro.

Y es que en la más reciente prueba por la inmunidad grupal las tribus Koi, Espatos y Amazonas se tuvieron que enfrentar con los ojos vendados y dejarse guiar por una voz de cada equipo. Y al tratarse de esta forma las diferencias, discusiones no se hicieron esperar.

Por la tribu Amazonas la vocera fue Margarita Reyes, a quien le tocó guiar a la actriz Catalina Londoño, al chef Leo Cocinero, al mago Camilo Pardo y al actor Aco Pérez, ellos fueron quienes, de nuevo, mostraron coordinación pese al impedimento, y lograron llegar con cada una de las piezas a la plataforma.

Por otra parte, la tribu Koi era guiada por la voz de la nueva participante Catherine Mira, quien no tuvo mucho acierto a la hora de coordinar a la atleta profesional Lina Real, el comediante Camilo Sánchez, el cantante Juan Palau y la creadora de contenido Valentina Taguado.

La ausencia de Wilder Medina, por una lesión en su rodilla, representó un retraso en el liderazgo del equipo en la prueba y de inmediato los reclamos hacía Catherine Mira no se hicieron esperar, pues la molestia de Juan Palau y Lina Real era más que evidente.

“Cathe no podemos perder esta prueba, es muy importante. No pares de hablar, no pares de hablar. Si vamos a concejo la sacamos a ella”

— Lina Real