“Lo que nunca imaginé”: Carolina Cruz reveló los motivos por los que ha estado ausente de ‘Día a Día’

El look con el que Carolina Cruz rompió esquemas y desató comentarios Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, modelo y empresaria quien se ha convertido es una de las figuras más destacadas en el mundo del entretenimiento, no solo por su amplia carrera sino que también por varias de las declaraciones e incluso la revelación de una nueva pareja, con quien ya se le ha visto feliz y enamorada.

Además, de sus distintos proyectos Carolina hace parte del equipo de ‘Día a Día’ en donde busca entretener y acompañar a los televidentes de lunes a viernes. Sin embargo, no ha pasado desapercibido para sus seguidores su ausencia durante los últimos días del programa, ya que ningunos de sus colegas se ha referido al tema.

Sin embargo, la caleña aprovechó sus redes sociales para dejar claro los motivos por los que no ha estado en el programa, aunque no indicó el lugar estaría una playa de México disfrutando del mar, el sol y sin duda la tranquilidad comparada al contexto de ciudad a la que está acostumbrada.

La presentadora compartió una serie de imágenes en las que se le ve escribiendo, aprovechando para probar nuevos platos y también, la vista con la que cuenta en la que sería una pequeña casa alejada de la ciudad: “Tiempo para Mí… El más importante de todos”, agregó en medio de su publicación.

Aunque se desconoce con quien viajó la presentadora varias ideas tuvieron sus seguidores, entre ellas que se trataría de un viaje en pareja, la representación de alguna marca o quizás, aprovechar unos días con el fin de dedicarse tiempo.

Y es que esta no resultó ser su única publicación, hace pocas horas volvió a aparecer con un mensaje en el cual se llevó varios halagos por parte de reconocidas figuras. Carolina indicó: “Estar aquí, hoy, 23 del 02 del 2023 no es coincidencia. Hoy, hace un año, exactamente nació ante el mundo @salvadordesuenos #RegaloDeDIOS Y aquí estoy, mereciendo, regalándome, aplaudiéndome por lograr lo que nunca imaginé, por llegar a un punto de mi vida y alma que me tiene plena”.

Finalmente, aprovechó el momento para agradecer a Dios, sus hijos, familia y amigos quienes la han acompañado y apoyado en varias de las situaciones que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida.