¿Pensando en el cuarto hijo? Cristina Hurtado y José Narváez causaron sorpresa con inesperada respuesta

Cristina Hurtado es una reconocida presentadora y modelo quien se ha destacado por su personalidad antes las cámaras, logrando ser parte de ‘Estilo RCN’, ‘Guerreros’, entre otros programas. Sin dejar de lado, que ha buscado seguir muy cerca de sus seguidores, pero esta vez por medio de sus redes sociales.

La paisa aseguró que debido a sus constantes ocupaciones no había podido compartir mucho más con sus fans, sin embargo, tuvo un tiempo libre y realizó una dinámica de preguntas las cuales tuvieron como principal enfoque el cómo recuperó su cuerpo luego del nacimiento de Mateo y también si estaría pesando en un cuarto hijo.

Le puede gustar: “Qué berraquera la vida”: Diego Guaque se emocionó porque aún recupera su pelo y mostró sus rutinas diarias

Teniendo en cuenta que la pareja actualmente tiene 3 hijos y que sus seguidores esperaban la niña, la pregunta sobre tener otro bebé no faltó, con la esperanza de que en esta oportunidad si sea una bebé. Ante la duda, Hurtado enfatizó que esto no se daría: “No hay el más mínimo riesgo. No de verdad que ya no 3 no suficiente, más que suficiente”.

Seguidamente, le preguntó a su pareja, José Narváez sobre si él si quería tener una hija, la cara del presentador fue de sorpresa e incluso del miedo y con su cabeza se negó a este posible hecho. Tras su reacción Cristina no dudó en reírse y agregar que no habrá un nuevo heredero.

También puede leer: ¿Cintia Cossio volverá a ser mamá? Esto dijo su esposo

Cristina dejó claro que no se realizó ningún tipo de intervención estética para recuperar su figura, simplemente los pilares más importantes para ella, son su alimentación en la cual la proteína es principal en todas sus comidas. Asimismo, indicó que es muy dedicada al ejercicio, los primeros meses en su hogar y después en el gimnasio.

Lo que queda claro es que la familia anda mejor que nunca buscando compartir el mayor tiempo juntos mientras llevan a cabo otros de sus proyectos. Sin dejar de lado, que se han destacado por ser una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento desde hace algunos años.