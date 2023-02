“La mejor decisión”: Estefanía Borge confesó qué operación estética le cambió la vida

Estefanía Borge es una de las actrices más reconocidas de Colombia, además de las más bellas y deseadas por los espectadores. Sin duda, su talento y su presencia en producciones muy importantes, han generado que muchos espectadores la sigan, sobre todo ahora que cambió por completo su vida con mucho ejercicio. Ahora, ha compartido el gran paso que decidió hacer en su cuerpo para sentirse mejor con ella misma.

Desde que apareció en la televisión colombiana, muchos han confirmado que es una de las mujeres más lindas y la verdad es que tenía un gran autoestima. Pero no siempre fue así, cuando tuvo a sus hijos, aseguró que se desconoció completamente, pues su cuerpo había cambiado mucho.

Estefanía Borge se operó las bolsas de sus ojos

Fue entonces cuando decidió cambiar su vida por completo y una de esas cosas, fue la operación que se hizo en sus ojos, ya que había confesado que una de sus mayores inseguridades eran las bolsas de sus ojos y que a pesar de haberlo tratado todo con cremas y productos, no logró gran cambio.

Fue así como decidió operarse y aseguró que le cambió la vida “hace 6 días que decidimos quitarme las bolsas de mis ojos. La mejor decisión de mi vida. Todo és perfecto y el cuerpo responde a todo Definitivamente las buenas decisiones tienen excelentes resultados” aseguró la actriz.

Obviamente, en redes sociales la elogiaron, no solo porque se veía muy guapa, sino porque al final pudo sentirse mucho más cómoda con su cuerpo y su físico. Sin embargo, algunos no olvidan cuando la actriz dijo que no le gustaban los procedimientos estéticos, sino que prefería trabajar en ella de una manera diferente.