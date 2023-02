“Pensé que me iba a morir”: Ana Karina Soto reveló por qué estuvo en urgencias y lo duro que fue

Ana Karina Soto fue noticia por haber estado internada en urgencias hace muy poco. Muchos usuarios se preocuparon bastante por ella, teniendo en cuenta que hace poco había recibido un regalo por parte de sus compañeros de trabajo, que tenía que ver con su mamá. Ahora, luego de qué el susto pasado, Ana Karina Soto reveló en una entrevista lo que realmente le pasó.

Sin duda alguna, la presentadora se ha ganado el cariño de los espectadores colombianos, gracias a tantos años que ha trabajado en la televisión. La mayoría fueron testigos de todas las críticas que he recibido por su esposo y la dura situación que dio con la muerte de su mamá.

Y a pesar de qué la presentadora no lo reveló ni lo confirmo, algunos aseguran qué su quebranto de salud tiene que ver con sus emociones.

Ana Karina Soto reveló que le dieron cálculos en los riñones

A través de una entrevista para ‘Lo Sé Todo’ , Ana Karina Soto reveló todo lo que vivió en el hospital, asegurando que pensó que se iba morir:

“Me dolía la espalda, me dolía todo. Yo le decía a Alejandro, ‘me voy a morir’, pense que en el carro me iba a morir. Finalmente, me ponen medicamento porque me voy a morir. Iba al baño y no podía ni caminar, lloraba del dolor y el desespero. Llegaron los resultados y eran cálculos en los riñones y el problema es que se salió del riñón y estaba obstruyendo el camino de los orines” aseguró la presentadora.

A pesar de que ya se encuentra mejor, aseguró que la experiencia fue horrible, sobre todo porque estaba pensando en su hijo, quien la mantuvo my fuerte y a su esposo, que siempre estuvo pendiente de ella.