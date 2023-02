Sofi Tukker llegará a Colombia y confesaron que uno de sus momentos más icónicos fue acá

Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern conforman la banda electrónica que ha marcado grandes expectativas en el mundo entero, dándole a sus fanáticos lo mejor de lo mejor en cuanto a sonidos y presentación.

Sin duda alguna, los que han tenido la oportunidad de presenciar un show de ellos, saben que los estadounidenses demuestran su talento y los años de preparación que tienen para poder ser cada vez mejor y pisar cada vez escenarios más grandes.

Además de sus sonidos futuristas y versátiles, Tucker y Sophie encantan con su personalidad, su risa, su buena onda y su humildad a la hora de hablar y eso lo mostró en la conversación que tuvieron con PUBLIMETRO.

Los dos músicos aparecieron en la intimidad de su casa, de la forma más tranquila y ‘parchada’ posible.

El 2023 inició con todo el poder para Sophie y Tucker, pues anunciaron una de la más grande colaboración musical con Deadmau5 y Kaskade, dos productores legendarios en el movimiento de la electrónica desde hace años

“Sí, estamos muy emocionados, salió a la venta el 17 de febrero y se llama Sacrifice y es una de nuestras canciones favoritas. En realidad lo escribimos hace tiempo, pero entonces no sabíamos muy bien cómo encajarlo. Y en cuanto empezamos a trabajar con ellos, todo cobró sentido, quiero decir, son como los productores más legendarios, es muy emocionante, es, de hecho, una de nuestras canciones favoritas -afirmó Sophie.

“Tenemos gustos musicales tan diferentes y de vez en cuando hay canciones que nos encantan a los dos y ambos estamos de acuerdo en que es el mejor de todos los tiempos. Recuerdo que Deadmau5 y Kaskade sacó canción, como, hace diez años o algo así, y creo que es uno de los mejores discos de baile de la historia. Así que tener una canción con esos dos tipos es una locura” terminó de complementar Tucker.

Sin duda, los dos han tenido la oportunidad de pisar muchos países y grandes escenarios en el mundo, por ende, a la hora de pensar en uno solo y lo significativo que fue, es muy difícil reducir todas las experiencias en una. Sin embargo, lo que sorprendió, es que uno de los mejores momentos del duo fue en Latinoamérica.

“¿Significativo?, es difícil decir qué es más significativo. Creo que hemos vivido experiencias increíbles. Tocamos en un festival, fue antes de la Pandemia, y fue Corona Capital en México. Fue una de las experiencias más increíbles. Nos quedamos alucinados con la cantidad de gente que había y con todo el mundo cantando todas las canciones. Para nosotros fue un choque, y eso lo hizo tan especial - empezó hablando Tucker emocionado.

“Tocar en Coachella siempre es realmente especial, y estamos deseando volver a hacerlo también este año. Sinceramente, Lollapalooza también. Hicimos Lollapalooza en Sao Paulo, como hace cuatro años, y este año volvemos. Estuvimos haciendo Lollapalooza en Sao Paulo, pero también en Argentina y Chile y también estamos haciendo un Estéreo Picnic y eso es un gran honor. La vez que estuvimos en Estéreo Picnic también fue muy divertido, fue increíble”

Y es que, hablando de los festivales, la banda llegará en marzo para uno de los cuatro días del Estéreo Picnic, el jueves 23 para ser más específicos. Obviamente, no se podía dejar de pasar la fecha y la sensación que tenían, sobre todo la preparación que usan cinco minutos antes de subirse al gran escenario.

“Solo emoción. Normalmente, cinco minutos antes de subir, nos estamos poniendo, como, realmente enérgicos y bombeando. Suelo darle a Tucker una palmada en la espalda tan fuerte como pueda” -aseguro Sophie- “Antes de continuar, ella me abofetea y me escuece, entonces me emociono, y probablemente esta vez también lo haremos. También un poco de nervios. Creo que probablemente voy a echar un vistazo y ver si hay mucha gente o no hay mucha gente delante, y eso es todo”

A pesar de que ya de por sí, Sofi Tucker siempre sorprende con sus presentaciones y su música en sí, puede que haya sorpresas especiales para cada presentación en cada país

“Bueno, no habría sorpresas completas. Nosotros vamos a traer todo nuestro espectáculo de tenis mojado. Tenemos como una pista de tenis en el escenario, traeremos a nuestros bailarines. Vamos a darlo todo, a hacerlo todo y a dar lo mejor de nosotros mismos, así que estamos muy emocionados”

Colombia se ha vuelto un gran escenario para toda la música en el mundo. Cada vez son más y más artistas que están sobresaliendo en la industria, por ende, Sofi aseguró que disfrutaron su colaboración con Bomba Estéreo y confesaron qué otro colombiano le gustaría tener al lado

“Hicimos una colaboración con Bomba Estéreo. Fue una de las colaboraciones más especiales que hicimos. También sería genial trabajar con J Balvin, lo quiero y la forma en que hizo Colores también, creo que es muy inspirador para nosotros -afirmó Sophie.

“Estéticamente, se siente muy bien, en realidad, todo Colores. Pero también, solo para mencionar, uno de mis momentos favoritos de mi vida fue estar en Santa Marta con Bomba Estéreo y hacer el vídeo en Playa Grande. Quiero decir, hombre, me encanta Colombia” terminó de decir Tucker.

Una de las noticias más importantes este mes, fue la premiación de los Grammy, en donde estuvieron los más grandes artistas festejando si proceso y siendo premiados por ello. En esta ocasión, Sofi no estuvo este año, pero ha tenido la oportunidad de estar en años pasados

“Uno de los más sorprendentes momentos de los Grammy este año, fue cuando Kim Petras y Sam Smith ganaron por Unholy. En primer lugar, porque es realmente una de las mejores canciones del año, sin duda. Recuerdo que la primera vez que la escuché me dije, ‘vaya, esto está muy bueno’ y luego, bueno, ella hizo historia. Kim Petras ha ganado muy bien y estamos muy orgullosos. Dijiste, que cómo te sientes al ver a tus amigos allí y esas cosas, hemos estado allí un par de veces, nominados, pero nunca ganamos, y creo que todo esto, incluso lo de anoche, nos motiva. Queremos volver el año que viene, queremos ser nominados, y luego queremos ganar y es algo muy divertido y motivado para nosotros”

Sophie se despidió con un lindo ‘hasta luego’ en español. La banda tendrá cita con Colombia el 23 de marzo en el Estéreo Picnic y la entrevista completa la podrán ver en el canal de Youtube de Publimetro.