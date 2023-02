“Papá, pero no controlador”: Maía amenazó al ‘Indio Harin’ luego de comentario machista

Por estos días de ‘La Descarga’, muchos participantes han estado con ‘los pelos de punta’, debido a tanto conflicto que ha habido en la casa. Por un lado, Breiner fue uno de los más juzgados, pero parece que ‘El Indio Harin’ ha logrado robarle el puesto por un comentario machista.

A pesar de que algunos compañeros quieran hacer algo como manera de demostrar cariño, hay que tener cuidado con la manera en la que lo hace, pues puede que no esté entregando un mensaje correcto y puede quedar muy mal.

Maía advirtió a ‘El Indio Harin’ por su comentario con Stefany

Todo sucedió cuando el participante le dijo a Stefany que no tenía por qué vestirse de manera provocativa, pues el único objetivo era sacar la parte animal que tiene cada hombre. Obviamente, tanto ella como varios participantes, ‘lo pusieron en su sitio’, dejando claro que ese comentario había sido una falta de respeto.

Dicho comentario llegó a los oídos de los jurados, quienes le pidieron que se explicara frente a dicho comentario. Ante esto, el cantante aseguró que quizá se estaba tomando el papel de papá muy en serio, ya que ella le decía de esa forma, así que solamente quería protegerla.

Sin embargo, el discurso no terminó de convencer a los jurados, pues Maía no perdió la oportunidad para decirle sus cosas en la cara, asegurando que tenía que ser un papá protector, pero no un hombre controlador, como lo dejó ver ante las cámaras.

‘El Indio Harin’ le pidió disculpas a Stefany y le dijo que al final ella podía vestirse como quisiera, pues era seguro que brillaría así estuviera cubierta de pies a cabeza. Las cosas entre ellos parece que quedaron bien, pero definitivamente los usuarios se sintieron por dicho tema.

Algunos compañeros dentro del programa no estuvieron de acuerdo con que el Indio afirmara que se creía el papá, “se le dio mucha confianza y es un argumento muy machista”