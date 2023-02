Karol G y Shakira sorprendieron a sus fanáticos en Time Square para presentar su canción

Para muchos fanáticos, el junte más perfecto venía de la mano de Karol G y Shakira, pues son consideradas las mujeres más importantes de la música colombiana, por su talento y porque han roto todos los límites posibles. Ahora, las cantantes han encontrado la canción perfecta para unir sus talentos y experiencias.

A través de las redes sociales, las dos cantantes compartieron una foto de las dos, del video que tendría la canción, solo para avisar que el 24 a la media noche saldrá la canción. Además de eso, Karol G confirmó que en el Time Square le darían una sorpresa a los fanáticos y la verdad es que sorprendió a todos los presentes y los espectadores en redes sociales.

A través de varios videos que se hicieron virales en redes sociales, se veía a las dos mujeres colombianas en un adelanto de la canción. Karol G parecía estar tirándose de las alturas de un edificio, mientras Shakira aparecía con un vestido azul pegado al cuerpo y muy sensual.

El video no tenía audio, pero igualmente levantó muchas expectativas en los fanáticos.

Usuarios en internet no pudieron evitar comentar la emoción de tener una canción que hace tanto esperaban, “Un junte espectacular que hace tiempo debieron hacer , van a dejar el nombre de Colombia muy alto”, “No se han fijado en lo importante: Karol G y Shakira anuncian que el reality show favorito llega a su fin. Lean los letreros… Fin a Piqué y Anuel… se acabó… finito. Hay que fijarse en los detalles”, “Shaki hermosa cómo siempre, que nivel, ya no más con ese corto, se sabe que marcará de nuevo diferencia. Ese es el secreto del éxito. Espero que la canción no sea con vulgaridades”, fueron algunos comentarios.