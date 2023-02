El dilema de Mike Bahía que revelaría qué tan celosa es Greeicy

Mike Bahía y Greeicy han protagonizado uno de los romances más famosos de la farándula colombiana, compartiendo varias muestras de afecto y muy buena química en las redes sociales. Pero es posible que la cantante sea un poco más celosa de lo que sus fanáticos piensan, y una prueba de esto la pudo haber asomado su pareja.

Durante los últimos días, los intérpretes han estado muy emocionados por la nueva gira que estarán realizando en Estados Unidos, dejando ver varios detalles detrás de cámaras, desde cómo se preparan con los bailarines hasta la creación de algunos elementos para la escenografía, mostrando mucha emoción en el proceso.

Pero en sus ratos libres aprovechan para comunicarse un poco con sus fanáticos sobre otros detalles más rutinarios e incluso para pedir algunas opiniones sobre detalles un tanto puntuales, como en el casode Mike Bahía, quien abrió un debate con sus seguidores respecto a un asunto delicado y que a su vez podría dejar ver que Greeicy podría estar detrás de todo esto.

En el breve clip se puede escuchar al cantante de ‘El Egoísmo’ planteando un escenario en el que él quiere asistir a un viaje junto a una mujer atractiva, pero sin la compañía de su pareja. Esto dejaría una situación comprometedora para el joven entre su gusto por los deportes acuáticos o la compañía de Greeicy.

“Me invitaron a un parche para ir a hacer ‘kite’, al que claramente ella (Greeicy) no me puede acompañar porque ella no navega y yo sí, y hace mucho no navego y me hace mucha falta. Y la que me invitó es una amiga de hace mucho tiempo, muy bella, muy hermosa, muy parcera, y he decidido ir”, dijo Mike Bahía mientras le preguntaba a sus seguidores si estaba bien que él fuera por su cuenta.

A través de varias publicaciones que compartieron la historia del colombiano, varios usuarios de Instagram aprovecharon para dejar diversos mensajes sobre este debate, generando opiniones mixtas al respecto.

“No tienes que pedir permiso”, “Todo va en la confianza y lealtad”, “Si te vas se acaba esto ya sabes, así que déjate de pend***das” y “Para mí no es normal que mi esposo se vaya con una amiga a pasear” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.