“Uno se viste como se le da la gana”: Catalina Gómez e Iván Lalinde ‘le cantaron la tabla’ al ‘Indio Harín’

‘Día a Día’ es uno de los programas más reconocidos en el país, pues ha estado siendo parte de la franja televisiva durante varios años. Aunque ha atravesado algunos cambios como en sus presentadores, set y horario esto no ha sido impedimento para que los espectadores sigan sintonizándolo a diario buscando conocer un poco más de varios figuras del mundo del entretenimiento.

Este 21 de febrero tuvo como invitada a la más reciente eliminada de ‘La Descarga’, ‘Tatiana, la baby flow’, fueron varios los temas que tocaron en compañía de los presentadores. Sin embargo, llamó la atención fue el comentario realizado por el ‘Indio Harín’ durante la noche de eliminación, pues se refirió a Stefany Zabaleta donde le pidió que cerrara las piernas al sentirse por los hombres que estaban al frente y también, que su forma de vestir era provocativa y sacaba “el animal sexual que tenía cada hombre”.

Ante la situación la molestia por parte de Tatiana y los presentadores no se hizo esperar, en especial por parte de Catalina Gómez quien aseguró: “Uno se viste como se le da la gana cuando le dice a un hombre ay, pero porque, no, no pasa nada o sea es la feminidad o lo que sea, o sea no”. En medio de su relato Iván Lalinde tampoco dudó en referirse al tema, dejando al concursante muy mal parado con algunas palabras en su contra. El paisa aseguró: “Esos que muestran eso, son demasiado primarios y básicos”.

Posteriormente, quien se refirió al tema fue Carolina Cruz quien aseguró: “Esta sociedad usa, ay, quien la mandó a salir así, es que es muy mostrona”. Finalmente, Lalinde enfatizó que este episodio es lo que está dando de que hablar en ‘La Descarga’.

Lo cierto es que este comentario no pasó desapercibido en redes sociales en donde varios internautas también se fueron en contra del ‘Indio Harin’, pues no estuvieron de acuerdo con sus declaraciones. Pues, estas fueron catalogadas como un irrespeto para las mujeres, pues así como Stefany son varias las que les gusta y se sienten hermosas con este tipo de vestidos.