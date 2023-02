‘La Liendra’ aseguró que lo tumbaron en su propia casa y esto se llevaron

Por medio de sus historias en la red social Instagram el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, hizo pública una situación que ocurrió dentro de su apartamento.

Según lo contado por ‘La Liendra’ en su casa jamás se ha perdido nada, así como que tampoco lo visitan personas extrañas, por lo que le pareció bastante raro que mientras unos trabajadores realizaban una obra en su casa se pierda algo.

¿Qué le robaron a ‘La Liendra’?

“Últimamente ha venido mucho trabajador aquí a mi casa y como que me robaron, no encuentro el iPad grande maric… Ya lo buscamos por toda la casa y no está. Y yo siempre lo veía en el estudio de Twitch o aquí y no, ya no lo encuentro”, contó preocupado ‘La Liendra’.

Seguidamente precisó que ante esto, de no aparecer el aparato, se comunicará con el maestro de obra para indicarle que no los va a volver a contratar si no aparece el objeto. Indico que de estas tiene dos, una pequeña con la que juega y la perdida que es en la que hace anotaciones.

Lo que hará tras lo ocurrido

“Eso es lo malo de meter trabajadores en la casa, es que hoy en día no se puede confiar en nadie, pero la chimba, esto no se va a quedar así, porque yo creo que me la robaron. No la encuentro por ningún lado y Daniela no la tiene”, siguió ‘La Liendra’.

Indicó que antes del evento deportivo que tuvo días atrás es cuando se desapareció. Agregó, ante los cuestionamientos de su comunidad digital sobre este tema, que no le cobrará el aparato al responsable de la obra, pero resaltó que este llevó varias personas distintas en los días trabajo.