“Ojalá este capítulo no lo muestren”: La vergüenza que vivió Paola Usme de ‘La Isla De Los Famosos’

En el más reciente episodio de ‘La Isla De Los Famosos’ no todo era como se tenía planeado, o al menos es lo que pasó con la tribu Espartos liderada por la creadora de contenido Paola Usme, la presentadora Diana Gil, el boxeador Eleider Álvarez, el actor Federico Rivera y el nuevo participante Juan del Mar.

Y es que debido a la experiencia de este nuevo concursante que se unió a Espartos, los demás miembros creyeron que saldrían airosos de las pruebas que ya venían perdiendo de manera consecutiva desde la reorganización de los equipos.

Todo apuntaba a que Juan del Mar aportaría fuerza a la tribu, y en parte fue así, solo que las debilidades ya existentes en ese equipo le dieron ventaja a Amazonas y a Koi. La prueba consistía en desamarrar unas pelotas que estaban sumergidas en el agua, nadar con ellas a la plataforma y luego encestarlas en unas bases.

Luego de varios intentos Amazonas paso como semifinalista, y seguidamente Koi se encendió por otro puesto. De los intentos en una sola oportunidad Espartos pudo encestar, quedando derrotados y encima de ello con un jugador lesionado.

Federico Rivera se lastimó uno de sus dedos por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un centro hospitalario con una luxación interfalángica en el que le pusieron a elegir entre tatar el incidente de manera ambulatoria o con cirugía, y esto desató el pesimismo en la playa de Espartos.

La creadora de contenido Paola Usme no dudó en lamentarse por lo ocurrido enumerando cada una de las cosas negativas que sucedieron en el día 17 en ‘La Isla De Los Famosos’, por lo que aseguró que sintió vergüenza.

“¡Ay no! ¡Qué vergüenza Dios mío! Ojalá que este capítulo no lo muestren y lo borren, que se les dañen las cámaras y esto no pasó. Hoy todo está mal, perdemos, Fede se lesiona, no hay comida y yo siento que quiero salir corriendo o mejor nadando hasta Colombia”

— Paola Usme