“Me gusta comer”: Francy aclaró que no está embarazada luego de las constantes críticas hacia su cuerpo

Francy es una reconocida cantante de música popular, quien se ha destacado en escenarios tantos nacionales como internacionales. Sin dejar de lado, que no solo ha sido su talento sino también su personalidad la que ha logrado cautivar a cada uno de sus seguidores, logrando así ser una de las más grandes exponentes del género popular en compañía de Paola Jara, Arelys Henao, entre otras.

La artista suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte cada uno de sus próximos shows, aquellas anécdotas con algunos de sus seguidores y uno que otro detalle de su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión Francy se tomó el tiempo para aclarar una situación que al parecer, la tenía incómoda desde hace algunos días y que tiene que ver con su cuerpo.

Francy inició su relato indicando que aprovechaba el momento, que sería en medio de un concierto para enviar un mensaje a aquellas personas que le escribieron en su último post en donde se encontraba en Ventaquemada realizando un show. Asimismo, aseguró que en medio de este, varios le preguntaron si estaba embarazada: “No tengo novio, no tengo planes de buscar bebé, soy una mujer normal como todas las demás”.

Seguidamente, la artista dejó claro que le gusta comer como cualquier otra persona. Sin dejar de lado, que también aseguró que trata de cuidarse, pero sin dejar de disfrutar de los alimentos. Francy agregó que ella no es una mujer superficial, pues ella no se anda preocupando sobre “la nalga”, “el seno” o si se le ve “el gordo”. La artista finalizó sus declaraciones diciendo que no está embarazada, siendo este un mensaje para quienes según ella, se la pasan criticándola.

Lo cierto es que la artista en cada una de sus apariciones enfatiza que lo más importante en su vida es ser feliz y disfrutar de cada uno de los momentos lo mejor posible. Pues, no es la primera vez en que varios internautas se refieren a su físico y Francy por su parte, no se queda callada y sale a defenderse ante sus declaraciones.

A pesar de las situaciones que se puedan llegar a presentar, la artista sigue enfocada en su carrera musical, siendo esta su más grande pasión y el rol en el que espera seguir mejorando con el paso y encantando a sus fans.