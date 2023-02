¿Le gustan las series policiacas?, llegó ‘Morgana’ con su segunda temporada

La mayoría ha crecido o se ha visto serie de detectives en diferentes ciudades, pues si hay algo que atrape, es el misterio de la muerte y de la separación. Sin duda, hubo muchos programas que se llevaron el rating, pero definitivamente, Morgana ha sido un personaje, interpretado por Audrey Fleurot, considerado como uno de los mejores de los últimos años.

‘Morgana: La Detective Genial’, es la exitosa serie policial franco-belga que mezcla el género policial, la comedia y el drama. Esta segunda temporada cuenta con ocho capítulos de 50 minutos de duración, los que serán transmitidos por Lifetime para toda Latinoamérica de lunes a jueves desde el 20 de febrero hasta el 2 de marzo en horario prime.

Con una exitosa primera temporada, la historia muestra a una mujer con una inteligencia extraordinaria y una capacidad de observación sorprendente. Madre de 3 hijos y una relación sentimental inestable, ha llevado toda una vida siendo socialmente invisible, pero será su coeficiente intelectual de 160, lo que la convertirá en alguien imprescindible, porque su don será la mejor arma de la policía.

Entrevista con Audrey Fleurot

Audrey Fleurot respondió algunas preguntas:

¿Cómo se siente en esta nueva interpretación de Morgana?

“Felicidad, exactamente. Una verdadera alegría conectar con ella de nuevo. Morgana realmente no me dejó. Todavía tenía ganas y deseaba volver a verla. Aunque ahora hay más responsabilidad que en la primera temporada, donde nadie nos estaba esperando. En cierto modo, era más cómodo. Estoy muy contenta con el resultado. Me parece que la segunda temporada incluso es mejor que la primera”

Una de las cosas más interesantes, es que la actriz tuvo la oportunidad de intervenir con su propia ropa, “el vestuario es muy importante para mí en los personajes que interpreto. Y con ella, más que nunca. Para mí, Morgana es una superheroína. Así que inventamos trajes para ella. Siempre que encuentro algo divertido en Vinted, lo compro asegurándome de que esté dentro de su rango de precios. Mi barómetro: si soy capaz de llevar estos conjuntos durante un día, entonces ¡no es ‘morganesco’!”

Morgana se ha destacado por tener una personalidad y energía arrolladora. Sin embargo, si es cierto que esto puede llegar a ser bastante agotador:

“Es muy intenso. Se necesita mucha energía para encontrar las cosas en el momento, en el escenario... Y Morgana habla mucho con un flujo muy rápido. Por la noche, tengo que aprenderme todo el texto para el día siguiente y conocerlo lo suficientemente bien como para darle esa fluidez. Es como un maratón. Han pasado tres semanas desde que terminamos y no puedo superarlo. No creo que vaya a volver a trabajar de inmediato”.

Además de eso, Audrey Fleurot reveló si se parece mucho al personaje que interpreta:

“No soy como ella en absoluto, pero me encantaría ser como ella. Este personaje es una válvula de escape para mí: ¡me encantaría tener su descaro y su confianza! Morgana es mi gemela malvada. Vivimos en una sociedad en la que no se puede decir todo lo que piensas ni hacer todo lo que quieres. Bien, porque si todo el mundo se comportara como ella, ¡sería un desastre!”

Desde el lunes 20 febrero a jueves 2 de marzo (lunes a jueves), habrá un nuevo capítulo de Morgana a las 9 de la noche por Lifetime.