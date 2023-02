“Era demasiado inmunda para el papel”: Reconocida actriz reveló cómo famoso productor afectó su autoestima

Mariana Gómez es una reconocida actriz quien ha participado en varias producciones televisivas, tales como ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, ‘La Reina del Flow’, ‘La ley del corazón’, ‘Loquito por ti’, entre otros. Y es que la actuación no ha sido su único talento sino que también, el canto en donde espera seguir creciendo en este medio y poder llevar a cabo cada una de sus pasiones.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir varias de sus rutinas y también, uno que otro detalle sobre sus proyectos y su vida en general. Sin embargo, la actriz llamó la atención con un story time, el cual tituló: “Me bajaron la autoestima al piso a los 15 años”. Asimismo, agregó que luego de esta compleja situación salió triste, goleada y llorando, ya que le dijeron que era “demasiado inmunda para ser actriz”

Le puede gustar: ¿Indirecta para Tostao? Las fuertes declaraciones que habría enviado Goyo tras conocerse el nuevo amorío

Mariana inició su relato indicando que fue a una productora con tan solo 15 años en compañía de su manager. Para aquel momento la paisa ya contaba con 5 años de experiencia, pues su carrera musical y actoral arrancó desde sus 10 años. Sin embargo, su pasión por las producciones no era tan relevante como actualmente, pero él insistió en que ella debía ser parte de algún programa con el fin de darse a conocer mucho más y el gran potencial con el que cuenta.

Al presentarse con el jefe de castings, identidad que mantiene borrosa, pues su mente prefirió bloquear este tipo de recuerdos. Mariana aseguró: “Yo fui con mi busito veintiunico busito, yo tenía muy poca ropa en esa época, no me sabía vestir muy bien (…) Yo la verdad era una niña”. Seguidamente, la actriz indicó que comenzó por contarle su trayectoria y los proyectos en los que había participado.

También puede leer: ‘La Liendra’ contó cuál es su motivación para ir a misa, y no es la religión

Pero, la sorpresa a su corta edad fue inesperada, ya que el hombre le dijo que si quería algún día quería hacer un casting para su productora tenía que regresar con implantes en sus senos, bajar unos cuantos kilos y operarse una que otra ‘cosita’, pues según él, para ese momento Mariana no contaba con “el look” para poder ser actriz. El sujeto finalizó sus declaraciones agregando que cuando se sometería a estos procesos volviera para ser presentada a Christopher de la famosa serie ‘Rebelde’.

Posteriormente, la actriz aseguró: “Salí vuelta mi#rd$ gracias a Dios nunca me operé las tetas, gracias a Dios no me hice nada de lo que él me dijo que me hiciera y no sé si él se acordará de mí, posiblemente no y esta es mi historia”.