“Dolió más que parir”: Sara Uribe mostró su rostro tras someterse a un tratamiento estético

Sara Uribe le mostró a sus seguidores que está muy interesada en su apariencia y en el cuidado personal, y un ejemplo reciente de esto se puede apreciar en una serie de historias donde la modelo deja ver cómo quedó su rostro después de someterse a un tratamiento estético, el cual terminó siendo sumamente doloroso para ella.

La influencer ha sabido destacar en las redes sociales a propósito de su físico, encantando a sus más de seis millones de seguidores, quienes no dudan en dejarle un piropo en la sección de comentarios de las fotos en las que deja ver su atractiva figura.

Pero también suele compartir otros detalles de su vida, desde su tiempo con su hijo Jacobo, pasando por su faceta como empresaria, hasta otros aspectos más personales como una serie de videos en donde deja ver que se sometió a un tratamiento de belleza que le dejó el rostro bastante alterado, al menos momentáneamente.

“Estoy yendo donde el mejor doctor del mundo mundial porque ya tengo esas líneas de expresión muy marcadas, y después cuando me llegue la vejez se me van a marcar más. Así que me voy a ir a prevenirlas”, dijo Sara Uribe.

Seguidamente mostró algunos clips en donde el especialista le aplicaba algunas emisiones de láser en la piel con el fin de retrasar la aparición de las potenciales marcas de edad que Sara Uribe quería dejar a un lado, dejando ver que se trataba de un proceso tardío, doloroso y que le dejaría algunas secuelas.

Esto último se hizo evidente en una de sus historias en donde mostró que su rostro quedó completamente colorado a propósito del tratamiento que recibió, indicando también que ha sido uno de los más dolorosos a los que se ha sometido.

“No, pero no estoy roja ni nada, no. Les digo qué, vea, esto me dolió más que parir., de verdad que sí. Yo no sé pero yo creo que es que me estoy volviendo muy floja para todo, yo ya no aguanto nada. Cómo será que me iban a poner el bótox y no fui capaz. Mañana me lo van a poner, pero hoy no. Hoy dejaré descansar mi piel”, concluyó Uribe.