Sara Uribe es la segunda eliminada de ‘La Isla De Los Famosos’

Sara Uribe se convirtió en la segunda eliminada en salir de ‘La Isla De Los Famosos’, y también en la segunda de la tribu Amazonas en dejar la competencia. Y es que no se imaginó que en la isla Saona iba a vivir más cosas de las creía que pasarían, lo que la llevó al cansancio y pedirle a sus compañeras el voto para salir.

La decisión ya estaba tomada, pero junto a ella Marcela Reyes también se debatía su salida y lo hizo antes al no participar en la prueba debido a los problemas de salud que le generaron los biopolímeros.

Durante la prueba por inmunidad Sara Uribe hizo todo lo posible por mantenerse siempre detrás de las demás concursantes, por lo que jamás pasó los tres listones de madera que requerían equilibrio en la pista.

Es así como la prueba concluyó dando a la actriz Catalina Londoño como la ganadora y portadora del collar de inmunidad. Ya de regreso en su playa se despidió hasta del cambuche en el que durmió por nueve noches.

Capítulos atrás Sara Uribe vivió uno de los momentos más críticos en la competencia al sufrir un ataque de pánico, que fue el detonante, en gran parte, de su decisión. Y es que según contó Sara Uribe vive una depresión que empezó luego de su separación además de otras pérdidas materiales que la pusieron contra la pared, por lo que tuvo que empezar un tratamiento psiquiátrico.

“Me dio un ataque de pánico anoche, no podía respirar, temía que lloviera, que se me apareciera un alacrán, yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque desde hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte, porque me separé, porque quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero”, confesó Sara Uribe.

La depresión es una realidad. Pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar tu vida y la de las personas que amas. En @SurvivorLaIsla viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas. — Sara Uribe Cadavid (@SaraUribeTV) January 31, 2023

Al llegar al concejo tribal, y conocer la salida forzosa de Marcela Reyes, la decisión era unánime por lo que Yina Rose, Margarita Reyes, Valentina Taguado, Paola ‘Barbie’, Catalina Londoño y Diana Gil le concedieron la salida.