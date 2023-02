Lina Tejeiro y la poco higiénica confesión que hizo sobre una parte de su cuerpo

La modelo Lina Tejeiro de nuevo acapara las miradas en las diferentes redes sociales y esta vez ha sido por una revelación de algo sumamente íntimo y que muchos consideraron antihigiénico.

Puede leer: Lina Tejeiro habla de las criticas a su ombligo y cómo define su cuerpo

Y es que la también actriz reveló que descubrió el olor que se desprende de sus orejas recientemente tras acudir a tomarse unas fotografías en las que debía despojarse de los aretes.

“Ya me tomé las fotos de la visa, y me tocó quitarme todos estos aretes, parezco un mostrario de tornillos, les voy a mostrar cómo quedó la foto. Y yo sé ustedes, pero a mí los aretes me huelen a cul… ¡Uy no! Me los quité y me tenía, pero me es que me huelen a cul… ja ja ja ja”, contó en primera instancia Lina Teijeiro.

Luego apareció en otras historias diciendo que tras la confesión estaba siendo cuestionada en las redes sociales, por lo que no dudó en responder al respecto.

“La gente me está diciendo como ‘Ay tan bonita y todo, pero esas orejas le huelen a cul…’ Mira, por estos días yo no estoy escuchando ni mierd… y por eso es que creo que me huelen a cul… ¿Entendieron?”. — Lina Tejeiro

Indicó que días atrás conversaba sobre el tema con una de sus amigas y precisó que mientras bailaba apretado con un hombre sentía el olor. Y que esto le ocurre más cuando la van a saludar ya que siente que esto puede ser percibido por la otra persona.

“Lo primero que pienso es hace cuánto no limpio mis aretes porque a ver, una cosa es limpiar uno, dos, tres, cuatro aretes, pero una cosa es desmontarse 13 aretes. No mentira, peor en serio, yo ya no me limpio los aretes todos los días, como antes cuando tenía solo dos aretes, que me los quitaba, los secaba y ya. Ahora es una vez a la semana y eso es que, si me acuerdo”, Lina Tejeiro.

Agregó que tras la publicación parte de lo que es su comunidad digital en las redes sociales les confesó que le pasan cosas similares y decidieron aportarle algunas técnicas para evitar que este tipo de cosas le sucedan.