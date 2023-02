¿Celebrando el amor? Carolina Cruz se dejó ver muy bien acompañada disfrutando con Holman Fuentes

Esta vez muchos de quienes admiran a Carolina Cruz no le dieron la razón Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, empresaria y modelo, quien se ha convertido en una de las personalidades más importantes del mundo del entretenimiento, no solo por su belleza sino que también, por cada una de sus declaraciones las cuales logra generar polémica a través de las redes sociales. Sin embargo, esto no ha sido problema para ella, pues está enfocada en cada uno de sus proyectos y también, sus dos hijos, Salvador y Matías.

La caleña ha estado en el ojo de varios programas de entretenimiento después de que anunciara que tiene una nueva relación. Esto se dio después de su separación con Lincoln Palomeque. Aunque Cruz enfatizó que no lo iba a mostrar, pues prefería estar bajo perfil. Sin dejar de lado, que la presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde la han asociado con varias personalidades, pero quien seguiría siendo la ficha más fuerte es Holman Fuentes, pues se les vio nuevamente juntos.

Este 15 de febrero fue la celebración de San Valentín, en donde varios enamorados aprovecharon esta fecha para celebrar por todo lo alto con sus parejas aunque también hubo quienes festejaron en compañía de sus amigos y demás familiares. Como fue el caso de Carolina quien no pasó desapercibida este día por sus seguidores. La presentadora compartió lo que sería un ‘brunch’ en compañía de Holman en primer lugar, mostrando los platos que estaban disfrutando.

Momentos más tarde, se dejó ver en compañía de otras de sus amigas, con quienes aprovechó otro tipo de platos. Aunque sus seguidores pensaron que no revelaría mayores detalles, Carolina se dejó ver posando junto a Holman, Cindy Torres y Xilena Torres. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar, pues llamó la atención que los dos se encuentran seguidos en la foto y sus otras acompañantes a los lados, según ellos, sería una prueba clara de que existe algo más que una amistad entre los dos.

Y es que esta no es la primera vez en que ambos comparten celebraciones importantes juntos, pues se les vio cerrando fin de año en Miami. Teniendo en cuenta que la familia de Carolina reside desde hace algunos años allí y que mejor momento para pasar tiempo en familia que este, en donde Holman habría sido uno de los invitados especiales.

Asimismo, al hombre se le vio en la reciente fiesta de cumpleaños de Salvador, el hijo menor de Cruz y Palomeque. Fuentes no dudó en referirse al amor que siente por el pequeño, post que fue compartido por la presentadora en sus redes sociales dejando ver la buena relación que tienen sus hijos con “su amigo”. Además, sus fans no dudaron enviarle buenos deseos y pedirle que oficialice su relación, hasta el momento la presentadora no se ha referido al tema.

