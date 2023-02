¿RBD en Colombia? Anahí soltó una pista

Una nueva esperanza de que la agrupación RBD visite Colombia ha surgido recientemente y esto luego de que una de sus integrantes dejara ver lo que muchos consideran una afirmación al respecto.

Puede leer: “Este man es como un niño”: Atacan a alcalde de Medellín por sus publicaciones sobre RBD

Se trata de un tuit que Anahí Puente publicó y en el que menciona a la cantante colombiana Karol G, esto luego de que hace unas semanas atrás ‘La Bichota’ intentó mediar para que se incluyera a Colombia en la gira de regreso. “Queeeeé crees Karol G ???!!!! 😍 🥰 🤩”, escribió la cantante.

Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia 🥺🤞🏽✨✨✨ — LABICHOTA (@karolg) January 21, 2023

El mensaje ha llenado de alegría a los miles de seguidores de la banda que de inmediato comenzaron a reaccionar al tuit ya que al ver la lista de países y no ser incluida Colombia el descontentó se hizo presente, por lo que esto significaría un revés a quienes anhelaban ver de regreso a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Colombia su momento ha llegado 😍😍😍 https://t.co/gMcgQDG6hS — IntensosPorRBD 🇲🇽 (@IntensosPorRBD) February 13, 2023

Ha hecho más por Medellín @karolg que @QuinteroCalle y no pienso discutirlo con nadie https://t.co/s0edgJRGjy — Camilo Salazar Rpo (@CamiloSalazarRe) February 12, 2023

La pista que dejó Anahí no solo ha emocionado a sus seguidores de Colombia, sino de otros países como Venezuela, Perú y Ecuador quienes también se han manifestado en esa red social pidiendo ser incluidos en la tanda de presentaciones.

Es de recordar que días atrás RBD anunció su regresó a los escenarios, en una gira que contempla varias ciudades, pero en las que no se incluyó a países como Colombia. Sin embargo, la gran noticia no llegó sola, pues lo hizo acompañada de una gran ausencia como lo es la de Alfonso Herrera.

Puede leer: Esto es lo que está haciendo ‘El Mindo’ ante la posible visita de RBD a Colombia

El actor ha mencionado en distintas ocasiones que no quiere descuidar su carrera actoral por volver a los escenarios, pues su verdadera pasión está en la actuación, no tanto en la música. Y ante esto los fanáticos no dudaron en pronunciarse en las redes sociales.