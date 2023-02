Esto es lo que está haciendo ‘El Mindo’ ante la posible visita de RBD a Colombia

Armado Ortiz, conocido por millones de colombianos como ‘El Mindo’, ha creado un nuevo contenido para sus redes sociales en el que ha ejemplificado la forma en la que espera que la banda mexicana RBD visite Colombia.

Y es que el creador de contenido armó un altar en su casa con varias velas las cuales lucen encendidas e iluminan una fotografía de Karol G, y en la parte superior se lograba leer el tuit que la cantante de ‘200 Copas’ hizo días atrás en el que etiquetó a la banda para que incluya a Colombia en su gira.

Luego de esto y de anunciar con premura que algo haría ‘El Mindo’ decidió emular uno de los atuendos y posó así vestido para la publicación en su cuenta de Instagram que acumula cientos de reacciones que piden que eso suceda.

“Yo queriendo ir a RBD después de 15 años… Colombia de nosotros depende que RBD venga… Etiqueten todos a @anahi @rbd_musica @karolg haz lo tuyo plis 🙏🏽 ❤️‍🔥”, se lee en la publicación en la que luce una peluca en color rojo como el cabello de Karol G y la característica vestimenta de los integrantes de la banda en el éxito dramático.

Es de recordar que días atrás RBD anunció su regresó a los escenarios, en una gira que contempla varias ciudades, pero en las que no se incluyó a países como Colombia. Sin embargo, la gran noticia no llegó sola, pues lo hizo acompañada de una gran ausencia como lo es la de Alfonso Herrera.

El actor ha mencionado en distintas ocasiones que no quiere descuidar su carrera actoral por volver a los escenarios, pues su verdadera pasión está en la actuación, no tanto en la música. Y ante esto los fanáticos no dudaron en pronunciarse en las redes sociales.