Video de TikTok se hace viral por categorizar a las universitarias de Bogotá entre “grillas y bandidas”

Gracias a Internet se pueden conocer diferentes fotos y videos que terminan haciéndose virales y terminan siendo de conocimiento público. Graciosos, reflexivos, de denuncia, bromas, tiernos, sobre viajes, en fin, la web está llena de contenidos que llaman la atención y no pasan desapercibidos. Aunque en ocasiones estos videos se hacen virales porque no son ‘correctos’ y de no ser por su viralización no se conocerían.

Las redes sociales se han convertido para muchos en un espacio de expresión y de relacionarse con los demás, sobre todo para las personas más jóvenes. TikTok se ha vuelto la red favorita de quienes se encuentran entre los 18 y 25 años, esto ha hecho que haya muchos videos que se conviertan virales por las opiniones que dan en los videos y los comentarios de los contenidos que se comparten.

Recientemente el usuario de TikTok ‘itsjosuerodriguez’ compartio un video que ha causado muchos comentarios por el tema del que hablan en él. Por las imágenes se puede ver que el joven que tanto el joven que contesta las preguntas, como las mujeres que le responden son de aproximadamente 20 años. El video empieza con una pregunta común “¿En qué universidad están las mujeres más lindas?”.

Pero luego las preguntas se vuelven más tendenciosas, primero le preguntan al joven “¿Dónde están las viejas más grillas?” y luego “¿En qué universidad están las viejas más bandidas?”. Aunque se podría pensar que el joven recibiría muchos comentarios en contra por el tema, pero las personas se limitaron a apoyar las respuestas que dio el joven o criticándolo por no incluir a alguna institución en particular.