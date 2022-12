Retando el vertigo: polémica por grabación sexual que hicieron en el Metrocable de Medellín

Gracias a Internet se pueden conocer diferentes fotos y videos que terminan haciéndose virales y terminan siendo de conocimiento público. Graciosos, reflexivos, de denuncia, bromas, tiernos, sobre viajes, en fin, la web está llena de contenidos que llaman la atención y no pasan desapercibidos. Aunque en ocasiones estos videos se hacen virales porque no son ‘correctos’ y de no ser por su viralización no se conocerían.

Precisamente esto sucedió con un video que se grabó hace ya algún tiempo, pero hasta ahora se conoce masivamente por haber generado gran polémica, y es que en la web está circulando un video de carácter sexual, que no resultaría tran extraño pues internet está lleno de ellos, el problema con este en particular es que fue grabado en el Metrocable de Medellín, uno de los sistemas de transporte público que tienen en la capital antioqueña.

No se conoce la fecha exacta de la grabación, lo que sí se ha podido identificar en la grabación es el logotipo del Transmicable y el diseño de la cabina característico. De acuerdo a la información que se ha conocido la ruta que recorre el sistema de transporte en el video es en camino al ecoparque Arví, un recorrido que dura aproximadamente unos 20 minutos, desde su inicio hasta el punto final.

En el video se ven a un hombre y a una mujer solos en una de las cabinas del Metrocable, en escenas sexuales explicitas. La mujer es una reconocida actriz del cine para adultos que ya tiene cientos de películas en su haber. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial del alcalde de Medellín Daniel Quintero, sobre el hecho bochornoso y polémico que tiene a muchas personas comentando.