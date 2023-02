Diputado decidió renunciar luego que lo ‘pillaran’ viendo porno en el parlamento

La hiperconectividad a internet y los celulares ha cambiado la forma en que las personas perciben el mundo, ahora resulta extraño escuchar que alguien no tiene un celular o redes sociales, incluso las personas mayores se han adaptado a como se mueven las dinámicas actualmente y han logrado conectarse al ritmo de la vida actual.

En internet se pueden encontrar muchos tipos de contenidos, pero para nadie es un secreto que la pornografía siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la red, casi que desde su creación este tipo de videos y fotografías son usuales en las páginas de internet, incluso hay personas que son adictas a ellos y tienen que pedir ayuda profesional para poder dejar consumirlos.

Recientemente se dio una noticia en la que se vio involucrado un diputado serbio, Zvonimir Stević, este hombre decidió renunciar al parlamento luego de que fuera grabado en pleno recinto consumiendo videos pornográficos. Algo que lo hace peor es que todo se dio en medio de un debate, lo que levantó fuertes críticas que terminaron presionando al hombre a renunciar.

En el video que se ha hecho viral en el país se observa al hombre durante varios segundos ‘pegado’ a su celular dejando de lado lo que se hacía en el parlamento. En los comentarios se pueden leer comentarios como “¡Con razón no tuvo tiempo para discutir!”. Un tema que no es ajeno a Colombia, quizás no al nivel de este caso, pero sí con congresistas que duermen, juegan en el celular, se ponen a dibujar o colorear mientras se hablan de debates importantes y solo cumplen con ir al recinto.