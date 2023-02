Exnovios se fueron de viaje juntos para no perder el dinero, a pesar de que su relación se había acabado hace meses

Las relaciones de pareja suelen ser bastantes diferentes entre una persona u otra, cada quien vive de una forma diferente estar en esa situación. Y si se piensa en el caso de las exparejas es aun más difícil, porque aunque al inicio tienen una relación cercana y comparten muchas cosas en su vida, muchas veces luego terminan alejados totalmente o incluso odiándose.

Una de las cosas que más se comparten en pareja son los viajes, quizás algo que más se extraña cuando se termina con alguien, es el hecho de no poder estar juntos y los recuerdos que quedan de los viajes que se hicieron. En la historia de este video que se ha hecho viral gracias a internet y las redes sociales está relacionado con esto.

Pero no precisamente por el viaje de una pareja de novios o los recuerdos que contó alguna de las personas cuando estaban juntas. El caso es aún más extraño, esta expareja decidió irse de viaje juntos a pesar de haber terminado hace meses. En el corto video se puede leer “Cuando tu tienes agendado un viaje a Bali que no es reintegrable desde hace un año y terminaste hace 7 meses”.

En la grabación se puede ver a la mujer y al hombre sentados uno al lado del otro en el avión, ella graba en modo selfie y el hombre le hace de inmediato mala cara y el gesto de ‘pistola’ con su mano. Al video varias personas comentaron “Conozco varias personas que les paso esto y todos fueron con sus ex de paseo jajaja que se pierda el amor pero no el viaje”, “y hay solo una habitación de una cama”, “Me pasó con un crucero, nos fuimos juntos”, lo que demuestra que no es algo tan extraño al final de cuentas.