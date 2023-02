Reconocida actriz colombiana dice que no la contratan en nuevas novelas por ser bonita

La televisión colombiana se ha caracterizado por tener muy buenas producciones de series y novelas, tanto en el país como internacionalmente es ampliamente reconocida, basta mencionar novelas como Yo soy Betty la fea, Pedro el escamoso, Sin tetas no hay paraíso, Café con aroma de mujer, El Capo, Escobar, entre muchas otras.

Con el paso del tiempo los proyectos audiovisuales también se han expandido a las plataformas digitales, lo que hace que internacionalmente los actores y actrices tengan más oportunidades de ser reconocidos y de por sí, de conseguir más oportunidades laborales, porque se hacen más novelas y series. Aunque para trabajar en televisión se tienen la idea de que es necesario tener belleza física, no siempre es así.

La actriz Stephania Duque, recordada por haber actuado en Sin senos sí hay paraíso y Hasta que la plate nos separe, entre otras producciones, recientemente dio una entrevista en el programa Yo sé todo, en donde dio unas declaraciones que dejaron a muchas personas sorprendidas. “No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”.

La joven que ha trabajado también como modelo y presentadora, dijo que “Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos”, haciendo referencia a que los estereotipos en los que la caracterizan, son precisamente los que actualmente le impiden desempeñar diferentes papeles porque no se ajusta a lo que buscan en las producciones.