“Alerta migratoria” Gobierno mexicano explicó porque no dejó entrar a Nina Caicedo al país

La actriz colombiana Nina Caicedo pasó un cumpleaños para olvidar, la artista recordada por su participación en novelas como Enfermeras, La Pola, La esclava blanca, entre muchas otras producciones, decidió viajar a Cancún para celebrar, pero por el contrario de lo que esperaba terminó siendo una pesadilla. Al llegar al aeropuerto fue retenida por las autoridades de este país quienes lle impidieron el ingreso.

Nina dijo que esta fue una “detención arbitraria”, al explicar a través de un ‘live’ sobre lo sucedido, la actriz informo “del consulado me llamaron a decirme que ya se habían enterado por toda la gestión que mi familia había hecho. Me dijeron que era una alerta restrictiva porque había pedido papeles para trabajar en México”, la artista dijo que no había continuado con ese proceso por la falta de un documento y que además no le parece un delito haber hecho ese trámite.

Al igual que han hecho el llamado muchos colombianos que han pasado por la misma situación, al ser retenidos y sufrir según los testimonios, de abusos, al meterlos en celdas, prohibirles la comunicación o no darles comida, Nina también pidió a la cancillería colombiana que intervenga en este tipo de casos para que no se sigan presentando al país ‘manito’.

Qué dijo el gobierno mexicano de la detención

Ante los hechos que se hicieron públicos debido a que la artista es una figura reconocida en el país, el gobierno mexicano decidió dar su versión de los hecho y explicar porque le negó la entrada a la actriz. “Durante la revisión de sus documentos se detectó que tiene activa una alerta migratoria registrada desde octubre de 2018, por lo que se determinó su inadmisión al país como lo establece la Ley de Migración y su reglamento”.