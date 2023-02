Erika Zapata lució de amarillo y en redes no pudieron dejar de ‘echarle los perros’

Erika Zapata se volvió tendencia en redes sociales por su manera de presentar los informes en la televisión. Su personalidad graciosa y extrovertida parecía divertir a más de uno y generar sentimientos de disgusto en otros. Pero ahora, parece que sus fotos son las que más llaman la atención en redes sociales.

Sin duda, Erika se ha ganado su puesto en la televisión colombiana. Según ella, lo que trata con su forma de hablar, es empatizar con el hablado popular de Antioquia. Para bien o para mal, algunos apuestan que está haciendo tan buena carrera como Juan Diego Alvira, que pasó de ser un periodista común y corriente, a una personalidad en la televisión y las redes sociales.

Gracias a esa carrera que se ha construido, muchos espectadores la siguen en las redes sociales y están pendientes de sus movimientos. Prueba de ello, fue la de su última foto, en donde aparecía vestida toda de amarillo.

Erika Zapata se vistió de amarillo y recibió muchos elogios

Por lo que se veía en redes sociales, Erika se encontraba en un lugar especial en donde se encontraban las abejas y por supuesto, productos derivados de la miel. Por mayor seguridad, cuando las personas se acercan a un lugar como estos, deben tener un overol protector por si alguna abeja quiere picar.

En eso, la presentadora no solo subió un video mostrando todos los productos, sino que también compartió una bella foto de ella sentada en el piso, usando dicho overol. La presentadora lucía tan bella, que seguidores no pudieron evitar darle elogios, “Hermosa mi niña”, “Bendiciones pollita”, “Siga aprendiendo y nosotros aprendemos de ti a hacer natural, sencilla y berraca”, “Señorita Erika hermosa que dios me la proteja y me la llene de bendiciones”