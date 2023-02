Famoso actor colombiano mostró, con asco, el gusano que le salió en el arroz

Una de las cosas que más atormentan a las personas que le tienen miedo a los bichos, es que una situación de estas pueda suceder. Tal parece que el alimento no fue correctamente inspeccionado y estaba dentro de ella algo completamente desagradable.

Lea también: Camilo reveló que la lista de cosas que hará con Evaluna para su aniversario

Alex Adames, actor reconocido por estar en la producción de la segunda entrega de ‘Pasión de Gavilanes’, tuvo que vivir una no tan linda experiencia con la comida. Lo más preocupante de todo es que no solamente se trataba de él, sino también de su esposa y sus hijos, quienes, claramente, también se alimentan de allí.

Famoso actor colombiano mostró los gusanos que le salieron en el arroz

En el video, aparecía el actor mostrando su arroz crudo regado en el mesón de la cocina, cuando escarbando se dio cuenta de que algo blanco se estaba moviendo. Se trataba de un pequeño gusano blanco que estaba metido en el mismo arroz.

Lea también: ¿Piensa que su pareja le es infiel?, estas tácticas podrían ayudar a descubrirlo

Lo peor de todo es que solamente sería el inicio, pues salieron varios animales del arroz, muchos más gusanos y otros animales negros que parecían hasta tener alas. Su esposa, quien estaba acompañándola, solamente señalaba asombrada de lo que estaba viendo.

Por obvias razones, no pudieron comerse el arroz y lo botaron, pues estaba infestado de plaga.

En redes sociales, algunos usuarios se manifestaron frente al video, “yo creo que he cocinado unos 10mil en toda mi vida, yo no me pongo a mirar grano por grano”, “Tienen que mirar bien porque a todas las marcas les ha pasado y a veces distribuidores no lo tienen en los mejores lugares”, “Mejor así, más orgánico. Quiere decir que no le hecharon tantos pesticidas”, “Como salen en las guayabas, en las lechugas, en otras verduras. Ahora que no se nos olvide que dentro de nuestro organismo hay muchos más de ellos” fueron algunos de los comentarios en la publicación.