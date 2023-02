¡Con gusano incluido! La terrible experiencia que se llevó Yeferson Cossio en un restaurante

Yeferson Cossio ha demostrado en diversas ocasiones que puede permitirse varios lujos como viajes exóticos, vehículos de gran costo y cenas en lugares prestigiosos. Sin embargo, en una visita a un restaurante colombiano quedó sumamente decepcionado al ver la calidad de sus platillos, e incluso mostró que tenían detalles antihigiénicos.

Hace pocas semanas, el influencer estuvo disfrutando de un extenso viaje por Europa, visitando las capitales de varios países como España, Francia y Países Bajos. Durante su recorrido, no solo estuvo haciendo turismo por algunos de los sitios más emblemáticos de estas zonas, sino que también estuvo probando su gastronomía.

Sin embargo, luego de la buena experiencia que vivió en los restaurantes europeos, a pocos días de haber regresado a Colombia, Yeferson Cossio y un par de sus amigos se llevaron una desagradable sorpresa en un local de comida, dejando ver que los platillos que le sirvieron no eran nada apetitosos y hasta se llevaron una sorpresa.

“Vinimos a cenar a un restaurante en Cali, la comida no estaba rica, queríamos ser educados y no decíamos nada y comíamos y PUM, nos salió un gusano”, escribió el joven en una de sus historias donde mostraba al animal arrastrándose por uno de los tazones que había en la mesa. “Cuando creía que la comida no podía ser más asquerosa, a este hiju****a le está saliendo un gusano del plato”, dijo.

En otra historia, Yeferson Cossio decide darle fin a su noche al pedirle la cuenta a la mesonera del lugar, y ante esta petición ella aprovecha para preguntarle a los chicos qué tal fue su experiencia. “No, tiene hasta gusanos la comida”, dijo el creador de contenido.

Al ver que la chica se ríe por sus palabras, él deicide poner un rostro firme y confirmarle que no se trataba de una broma. Sin embargo, el joven no obtuvo la respuesta que esperaba de parte de la trabajadora del local. “Me alegra mucho que les haya gustado”, dijo la camarera mientras Cossio mostró un rostro de incredulidad y duda.