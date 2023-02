¿Cómo le gustan los hombres a Aida Cortés? Estos son los requisitos si quiere conquistarla

Aida Cortés es la reina de OnlyFans en Colombia, esta mujer oriunda de Santander, empezó su carrera en el mundo del contenido para adultos siendo modelo webcam en su época de universidad, cuando mantenía todo en secreto, pero ante la publicación de varios de sus contenidos en internet, decidió salir a luz pública con esa faceta y para ella fue una acertada decisión, pues con su cuenta en la plataforma se ha sabido que gana cerca de 40 millones de pesos mensuales.

Lea también: Ellas son las cuatro colombianas más exitosas en OnlyFans, nada despreciable el dinero que ganan

La joven de 26 años pasó de mantener los detalles de su vida laboral oculta, por ser relacionada con el el contenido explicito para adultos, a ser una de las mentoras de este tema en el país, comparte contenidos en redes sociales, escribió un libro, es ‘profesora’ de jovenes que quieren incursionar en este mundo y ya habla en medios de manera abierta sobre su vida personal y laboral.

La cucuteña fue invitada a la emisora bogotana Tropicana, en donde contó varios detalles de su vida. Entre esos dijo que su padre fue pastor cristiano por 8 años y ella estuvo por 5 años en un convento, algo que finalmente no influyó en su decisión de dedicarse a los contenidos sexuales. “Es que yo nunca pedí permiso. Mi papá me dijo, usted es inteligente mamita, yo sé que usted lo va a saber manejar”, ahora sus padres hacen parte de su negocio, porque ella ve su vida laboral como una empresa y sus principales colaboradores son sus familiares.

También le puede interesar: “Así soy más cotizada”: Érika Zapata reveló si haría parte de OnlyFans y causó risas con su respuesta

No hay duda que Aida es una de las mujeres que más seguidores tiene, por eso varias personas quisieran estar con ella, lo que hizo que le preguntaran por los requisitos que debe tener el hombre que quiera conquistarla y esto dijo: “me gustan los hombres inteligentes, que tengan buen sentido del humor, que sean creativos, físicamente no sé, me enredo más de la mente y luego miro, ay verdad, es bonito es feo”.