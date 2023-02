“Así soy más cotizada”: Érika Zapata reveló si haría parte de OnlyFans y causó risas con su respuesta

Érika Zapata es una reconocida periodista quien se ha dado a conocer durante varios años en noticias Caracol, sin dejar de lado, su aparición en ‘La finca de hoy’. La paisa ha resaltado que sus más grandes pasiones, las suele realizar desde el periodismo, la gente y el campo, teniendo en cuenta sus raíces y cada una de las enseñanzas de sus padres a lo largo de su vida.

Y es que tal ha sido la fama que ha adquirido la periodista que no solo en la televisión sino que también en las redes sociales, donde sus seguidores anda pendientes de cada uno de los movimientos de Érika. La comunicadora fue una de las invitadas a la emisora ‘Tropicana’, donde sorprendió a los oyentes con cada una de sus respuestas, en especial, sobre Onlyfans.

El periodista inició preguntándole si a sus redes sociales llegaban algunos “coqueteos” o quizás “propuestas indecentes”. Érika afirmó que aunque llegaban varias por el momento las ignora pues, está enfocada en sus proyectos laborales y buscando nuevas historias en la ciudad de la ‘Eterna primavera’. Asimismo, aclaró que no descarta conocer a alguien y que se den las cosas de la mejor manera posible.

Seguidamente, la periodista aseguró que no es muy vanidosa, es decir, que no le llama la atención verse linda todo el tiempo. Por el contrario, busca enfocarse en seguirse preparando y alcanzando nuevos logros profesionales: “Así soy más cotizada”. Aunque respeto las distintas opiniones enfatizó que no sería capaz de salir en vestido de baño en sus redes sociales y mucho menos ser parte de OnlyFans, aseguró en medio de risas y sorpresa por la pregunta.

Érika indicó que su prioridad no es encontrar pareja, pues ya le ha pasado que varios hombres se le acercan, según ella, con el fin de aprovecharse de su fama y también, ha llamado su atención el dinero que recibe por su labor en estos dos programas de televisión.

Finalmente, envió un mensaje a sus seguidores, dejando claro que hay que prepararse todos los días para poder conseguir lo que se desea, aunque no es nada fácil, los sueños si se cumplen como le ha pasado a ella en el último tiempo.