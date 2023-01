Ellas son las cuatro colombianas más exitosas en OnlyFans, nada despreciable el dinero que ganan

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas que más crecimiento ha tenido en los últimos meses, allí cualquier persona puede crear un perfil y cobrar a sus seguidores por acceder a contenido exclusivo, aunque los creadores de la pagina web han dicho que esta está disponible para todas las personas, los contenidos que más se ven son los de tipo erótico, que también suelen ser por los que pagan los internautas.

Los y las colombianas no se han querido quedar por fuera de OnlyFans y sus contenidos suelen ser bastante exitosos, hay cuatro mujeres que han logrado ganar una gran popularidad en la plataforma y sus seguidores no paran de crecer y con ello sus ganancias. Ellas son las cuatro mujeres colombianas a las que mejor les va en cuanto a seguidores y dinero recaudado, que vale aclarar, cobran por suscripción y también pueden cobrar extra por contenidos en particular.

Cintia Cossio

La hermana del generador de contenidos Yeferson Cossio se encuentra en la cuarta posición del ranking, la paisa ha logrado hacerse su propio camino en internet, aunque no se puede negar que el hecho de tener un hermano famoso le ha ayudado a ser reconocida. Casualmente hace unos días Yeferson fue cuestionado sobre si ha visto a su hermana en la pagina y dijo que siempre tiene mucho cuidado cuando le envían fotos o links para no verla, aunque aclaró que no ve nada de malo en lo que hace. La mujer cobra 23 dólares por suscribirse a su perfil.

Esperanza Gómez

La caldense es ampliamente conocida no solo en Colombia sino en varios países, ya que desde hace años está relacionada con el mundo de las producciones para adultos, sus películas de contenido explícito la han hecho bastante popular, por lo que su paso por OnlyFans no resulta sorpresivo. Ella cobra 10 dólares por suscripción.

Aura Cristina Geithner

La cantante y actriz que fue muy popular en la época de los 90 decidió relanzar su carrera, esta vez a través de internet en donde es muy activa, además de sus redes sociales la mujer de 55 años decidió lanzarse a OnlyFans y no le ha ido para nada mal, pues muchos la consideran desde hace años una de las mujeres más bellas de la televisión y poder verla de una forma más íntima les resulta muy atractivo. La bogotana tiene un costo de suscripción de 15.99 dólares.

Aida Cortés

La reina del OnlyFans en Colombia es esta mujer oriunda de Santander, la joven empezó su carrera en el mundo del contenido para adultos siendo modelo webcam en su época de universidad, cuando mantenía todo en secreto, pero ante la publicación de varios de sus contenidos en internet decidió salir a luz pública con esa faceta y para ella fue una acertada decisión, pues con su cuenta en la plataforma se ha sabido que gana cerca de 40 millones de pesos mensuales.